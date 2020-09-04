Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука

Руководство Академии московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, который в ближайшее время официально перейдёт из «Локомотива» в «Аталанту».
«Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», — сообщил «Чемпионату» глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.
Миранчук находился в академии «Спартака» в юности, а в 2011 году попал в систему «Локомотива». Спустя два года хавбек дебютировал за «железнодорожников» на взрослом уровне.
2 сентября появилось фото 24-летнего хавбека с футболкой «Аталанты». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Локомотиву» за Алексея € 14,5 млн.
- 4 сентября 2020
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