Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука

Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука
Футбол / РПЛ 0

Руководство Академии московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, который в ближайшее время официально перейдёт из «Локомотива» в «Аталанту».

«Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», — сообщил «Чемпионату» глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

Миранчук находился в академии «Спартака» в юности, а в 2011 году попал в систему «Локомотива». Спустя два года хавбек дебютировал за «железнодорожников» на взрослом уровне.

2 сентября появилось фото 24-летнего хавбека с футболкой «Аталанты». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Локомотиву» за Алексея € 14,5 млн.

Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020