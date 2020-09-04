Отец Месси заявил, что пункт об отступных в € 700 млн потерял силу

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси направил президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу письмо, в котором указал на истечение срока действия пункта об отступных, прописанного в контракте аргентинского форварда с сине-гранатовыми, сообщает Mundo Deportivo.
Хорхе Месси указал, что, несмотря на другие положения, которые были включены сторонами в договор, компенсация в размере € 700 млн, предусмотренная в пункте 8.2.3.5, вообще не применяется. Она распространяла своё действие на период до окончания сезона-2019/2020.
«Барселона» ссылается на это положение в контракте футболиста и не собирается отпускать его в другой клуб. Месси рассчитывает разорвать соглашение с сине-гранатовыми и уйти в качестве свободного агента. 33-летний нападающий выступает за «Барселону» с 2003 года.
- 4 сентября 2020
-
16:26
-
16:18
-
15:46
-
15:33
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:54
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:51
-
13:45
-
13:33
-
13:32
-
13:13
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:59
-
11:49
-
11:38
-
11:22
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:38
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:51
-
09:27