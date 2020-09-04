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Отец Месси заявил, что пункт об отступных в € 700 млн потерял силу

Отец Месси заявил, что пункт об отступных в € 700 млн потерял силу
Футбол / Испания 0

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси направил президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу письмо, в котором указал на истечение срока действия пункта об отступных, прописанного в контракте аргентинского форварда с сине-гранатовыми, сообщает Mundo Deportivo.

Хорхе Месси указал, что, несмотря на другие положения, которые были включены сторонами в договор, компенсация в размере € 700 млн, предусмотренная в пункте 8.2.3.5, вообще не применяется. Она распространяла своё действие на период до окончания сезона-2019/2020.

«Барселона» ссылается на это положение в контракте футболиста и не собирается отпускать его в другой клуб. Месси рассчитывает разорвать соглашение с сине-гранатовыми и уйти в качестве свободного агента. 33-летний нападающий выступает за «Барселону» с 2003 года.

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