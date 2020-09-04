Тьяго Алькантара: «Бавария» — мой дом. Я счастлив в этом клубе

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара, в настоящее время находящийся в расположении сборной Испании, высказался о возможном уходе из мюнхенской команды в это трансферное окно.



«Я думаю только о матче с Украиной. После – посмотрим. «Бавария» – мой дом, и я счастлив в этом клубе», — цитирует Тьяго Goal.com со ссылкой на ZDF.



Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство клуба. Сообщалось, что главным претендентом на испанца является «Ливерпуль», а сам хавбек также хочет присоединиться к красным.



Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

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