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Генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о Хедире и Барриосе

Генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о Хедире и Барриосе
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире и рассказал о возможном уходе колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

«Интерес к Хедире и возможный уход Барриоса даже не хочу комментировать. Хедира — это вбросы агентов и слухи. Что касается Вильмара, по нему к нам в клуб ни одного предложения не поступало», — сообщил Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос намерен покинуть клуб и перейти в «Брайтон». В сезоне-2020/2021 колумбиец провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.

Вильмар Барриос не хочет играть за «Зенит» и стремится перейти в «Брайтон»
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