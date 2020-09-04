Генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о Хедире и Барриосе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире и рассказал о возможном уходе колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.
«Интерес к Хедире и возможный уход Барриоса даже не хочу комментировать. Хедира — это вбросы агентов и слухи. Что касается Вильмара, по нему к нам в клуб ни одного предложения не поступало», — сообщил Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос намерен покинуть клуб и перейти в «Брайтон». В сезоне-2020/2021 колумбиец провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.
- 4 сентября 2020
-
17:53
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
17:08
-
17:08
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:18
-
15:46
-
15:33
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:54
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:51
-
13:45
-
13:33
-
13:32
-
13:13
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:59