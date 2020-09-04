Генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на информацию о Хедире и Барриосе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире и рассказал о возможном уходе колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.



«Интерес к Хедире и возможный уход Барриоса даже не хочу комментировать. Хедира — это вбросы агентов и слухи. Что касается Вильмара, по нему к нам в клуб ни одного предложения не поступало», — сообщил Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос намерен покинуть клуб и перейти в «Брайтон». В сезоне-2020/2021 колумбиец провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.