«Зенит» не делал нового предложения Кузяеву. Игрок ведёт переговоры с европейскими клубами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, покинувшим клуб по истечении контракта в связи с желанием выступать в Европе.
«Информация о том, что мы недавно сделали новое предложение Кузяеву, не соответствует действительности. Мы ждём, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами. Если по каким-то причинам там что-то не срастётся, то мы вернёмся к диалогу с Далером напрямую», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.
- 4 сентября 2020
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