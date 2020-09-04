Отец Месси: Лионель останется в «Барселоне»? Мы не знаем, не знаем

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, отказался комментировать информацию о решении сына остаться в каталонском клубе.



«Мы не знаем, не знаем», — приводит слова Хорхе Месси El Chiringuito.



Ранее появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи своего отца Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лео покинуть коллектив бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он покинет каталонцев следующим летом, когда истечёт его контракт.



Напомним, Месси ранее уведомил «Барселону», что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе выразили уверенность, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные, которые составляют € 700 млн.

Лионель Месси передумал покидать «Барселону». Он не хочет судиться с клубом