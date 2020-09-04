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«Реал» заплатил за трансфер Азара € 160 млн, ранее называлась сумма € 100 млн

«Реал» заплатил за трансфер Азара € 160 млн, ранее называлась сумма € 100 млн
Футбол / Англия 0

Сумма трансфера полузащитника «Реала» Эдена Азара из лондонского «Челси» составила не € 100 млн, как утверждалось, а € 160 млн, сообщает COPE.

Согласно правилам ФИФА клубы, за которые выступает футболист в возрасте от 12 до 23 лет, имеют право на получение до 5% дохода в случае будущих трансферов. Азар в тот период играл за три клуба: бельгийский «Тюбиз» (до 2005 года), французский «Лилль» (с 2005 по 2012 год) и английский «Челси» (с 2012 по 2019 год).

Издание COPE, ссылаясь на бельгийские газеты Het Laatste Nieuws и La Dernière Heure, утверждает, что «Реал» должен осуществить выплаты «Челси» за переход хавбека тремя траншами: € 40 млн в 2019 году, € 56 млн в 2020 году и € 64 млн в 2021 году.

«Тюбиз» получил € 200 тыс. в 2019 году, € 280 тыс. в 2020 году и должен получить € 320 тыс. в 2021 году. Сообщается, что бельгийцы столкнулись с трудностями в получении второго транша.

По имеющимся у бельгийских СМИ документам оказалось, что сумма трансфера Азара оказалась на € 60 млн больше, чем сообщалось.

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