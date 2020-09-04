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Эджуке: Одиа и Муса — легенды

Эджуке: Одиа и Муса — легенды
Футбол / РПЛ 0

Новичок ЦСКА нападающий Чидера Эджуке высказался о Чиди Одиа и Ахмеде Муса, которые ранее выступали в составе «армейцев».

«Чиди Одиа и Ахмед Муса — легенды. Они провели много лет в ЦСКА. Когда здесь играл Чиди, я был ещё слишком маленький. Но когда играл Муса, я видел некоторые матчи с его участием. У меня не было с ними контактов, но я много говорил о них.

Мой агент многое рассказал о ЦСКА. Об интересе со стороны клуба и о том, как долго они за мной следят. Он рассказал о планах клуба в отношении меня. Меня всё это воодушевило. Я сказал агенту, что хочу перейти в ЦСКА, и, если этот трансфер состоится, я буду счастлив играть за ЦСКА.

Выделить кого-то из состава ЦСКА сложно, так как я ещё ни с кем не знаком. Но мне удалось посмотреть часть игры с „Краснодаром“. Я получил определённые впечатления о команде», — сказал Эджуке в интервью пресс-службе ЦСКА.

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