Куртуа не поможет сборной Бельгии в матчах Лиги наций с Данией и Исландией
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в составе сборной Бельгии в матчах Лиги наций с национальными командами Дании (5 сентября) и Исландии (8 сентября), сообщает пресс-служба бельгийской сборной на странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что тест Куртуа на коронавирус показал положительный результат. Сообщается, что бельгийский вратарь в ближайшее время отправится в расположение мадридского «Реала».
Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера футболиста составила € 35 млн. В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 20 голов. Контракт бельгийского голкипера с клубом действует до лета 2024 года.
Тест Куртуа на коронавирус показал положительный результат
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