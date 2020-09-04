Куртуа не поможет сборной Бельгии в матчах Лиги наций с Данией и Исландией

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в составе сборной Бельгии в матчах Лиги наций с национальными командами Дании (5 сентября) и Исландии (8 сентября), сообщает пресс-служба бельгийской сборной на странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что тест Куртуа на коронавирус показал положительный результат. Сообщается, что бельгийский вратарь в ближайшее время отправится в расположение мадридского «Реала».



Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера футболиста составила € 35 млн. В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 20 голов. Контракт бельгийского голкипера с клубом действует до лета 2024 года.

Тест Куртуа на коронавирус показал положительный результат