Хавбек «Ниццы» Тамез, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Верону»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез продолжит свою карьеру в «Вероне», сообщает официальный сайт итальянского клуба.



Накануне футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с клубом. Сегодня, 4 сентября, об этом объявлено официально.



Ранее неоднократно появлялась информация, что Тамезом интересуется «Спартак». Сообщалось, что москвичи уладили все детали по трансферу и ожидали лишь подтверждения игрока, однако Адриен в последний момент отказался от переезда в Россию.



Известно также, что красно-белые следят за другим хавбеком «Ниццы» — Виланом Сиприеном. В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 24 раза, забив восемь мячей (шесть с пенальти) и отдав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского полузащитника в € 14,5 млн.

«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»