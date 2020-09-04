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Хавбек «Ниццы» Тамез, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Верону»

Хавбек «Ниццы» Тамез, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Верону»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез продолжит свою карьеру в «Вероне», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Накануне футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с клубом. Сегодня, 4 сентября, об этом объявлено официально.

Ранее неоднократно появлялась информация, что Тамезом интересуется «Спартак». Сообщалось, что москвичи уладили все детали по трансферу и ожидали лишь подтверждения игрока, однако Адриен в последний момент отказался от переезда в Россию.

Известно также, что красно-белые следят за другим хавбеком «Ниццы» — Виланом Сиприеном. В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 24 раза, забив восемь мячей (шесть с пенальти) и отдав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского полузащитника в € 14,5 млн.

«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»
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