Хавбек «Ниццы» Тамез, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Верону»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез продолжит свою карьеру в «Вероне», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Накануне футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с клубом. Сегодня, 4 сентября, об этом объявлено официально.
Ранее неоднократно появлялась информация, что Тамезом интересуется «Спартак». Сообщалось, что москвичи уладили все детали по трансферу и ожидали лишь подтверждения игрока, однако Адриен в последний момент отказался от переезда в Россию.
Известно также, что красно-белые следят за другим хавбеком «Ниццы» — Виланом Сиприеном. В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 24 раза, забив восемь мячей (шесть с пенальти) и отдав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского полузащитника в € 14,5 млн.
- 4 сентября 2020
-
19:34
-
19:33
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:38
-
18:35
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
17:53
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
17:08
-
17:08
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:18
-
15:46
-
15:33
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:54
-
14:38
-
14:16