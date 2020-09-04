Тест судьи матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» на COVID дал сомнительный результат
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» произошла замена арбитров, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Главным арбитром в этом матче будет Евгений Буланов. Он заменит Артёма Любимова. Причиной замены рефери стал сомнительный результат теста на коронавирус, который прошёл Любимов.
Встреча 7-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» состоится завтра, 5 сентября, на стадионе «Самара Арена». Начало встречи — в 16:00 мск. «Нижний Новгород» в 6 матчах набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (16).
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