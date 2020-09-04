Месси: мой сын расплакался и сказал: «Давай не будем уезжать»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как его семья восприняла новость о потенциальном уходе футболиста из клуба.

«Когда я сообщил жене и детям о желании уехать, была жестокая драма. Вся семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны, не хотели менять школу. Но я смотрел дальше. Я хочу играть на высшем уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге чемпионов. В турнире можно выиграть или проиграть, потому что это очень сложно, но нужно соревноваться.

Матео (сын Месси) ещё маленький, и он не понимает, что значит отправиться в другое место и прожить там несколько лет. Тьяго (старший сын Лионеля) что-то услышал по телевизору и задавал мне вопросы. Я надеялся, что он не будет думать, будто мы его заставляем жить в другом месте и учиться в новой школе. Он расплакался и сказал: «Никуда не поеду». Это было очень тяжело.

Мои дети выросли здесь. Нет ничего плохого в желании уйти. Мне это было нужно, это было нужно клубу, и это было бы хорошо для всех. Моя жена поддерживала и сопровождала меня, несмотря на боль в душе", — цитирует Месси Goal.