Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси: мой сын расплакался и сказал: «Давай не будем уезжать»

Месси: мой сын расплакался и сказал: «Давай не будем уезжать»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как его семья восприняла новость о потенциальном уходе футболиста из клуба.

«Когда я сообщил жене и детям о желании уехать, была жестокая драма. Вся семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны, не хотели менять школу. Но я смотрел дальше. Я хочу играть на высшем уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге чемпионов. В турнире можно выиграть или проиграть, потому что это очень сложно, но нужно соревноваться.

Матео (сын Месси) ещё маленький, и он не понимает, что значит отправиться в другое место и прожить там несколько лет. Тьяго (старший сын Лионеля) что-то услышал по телевизору и задавал мне вопросы. Я надеялся, что он не будет думать, будто мы его заставляем жить в другом месте и учиться в новой школе. Он расплакался и сказал: «Никуда не поеду». Это было очень тяжело.

Мои дети выросли здесь. Нет ничего плохого в желании уйти. Мне это было нужно, это было нужно клубу, и это было бы хорошо для всех. Моя жена поддерживала и сопровождала меня, несмотря на боль в душе", — цитирует Месси Goal.

Месси: президент «Барселоны» не сдержал своё слово
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020