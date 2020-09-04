Месси: президент «Барселоны» не сдержал своё слово

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с критикой президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.

«Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что моё время в „Барселоне“ закончилось. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу здесь закончить карьеру.



Это был очень тяжёлый год, я много терпел на тренировках, на играх и в раздевалке. Для меня всё стало очень сложным, и наступил момент, когда я задумался о поисках новых амбиций. Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов против „Баварии“, нет… Я долго думал об этом решении.



Я сказал обо всём президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал своё слово», — цитирует Месси Goal.