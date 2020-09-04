Месси: президент «Барселоны» не сдержал своё слово

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с критикой президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.
«Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что моё время в „Барселоне“ закончилось. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу здесь закончить карьеру.
Это был очень тяжёлый год, я много терпел на тренировках, на играх и в раздевалке. Для меня всё стало очень сложным, и наступил момент, когда я задумался о поисках новых амбиций. Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов против „Баварии“, нет… Я долго думал об этом решении.
Я сказал обо всём президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал своё слово», — цитирует Месси Goal.
- 4 сентября 2020
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