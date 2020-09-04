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Алексей Миранчук: влюбился в «Аталанту» и её стиль игры. Сбылась моя мечта

Алексей Миранчук: влюбился в «Аталанту» и её стиль игры. Сбылась моя мечта
Футбол / Италия 0

Полузащитник Алексей Миранчук поделился впечатления от перехода из «Локомотива» в «Аталанту».

«Рад, что переход окончательно состоялся. Все прекрасно знают, что „Аталанта“ — одна из лучших и самых интересных команды Европы. Последние годы я наблюдал за этой командой в Лиге чемпионов, смотрел за игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов. Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры.

В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звёздных футболистов. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

Счастлив поработать с мистером Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», — сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе, опубликованном на канале «Аталанты» в YouTube.

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