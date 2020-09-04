Барриос: не верьте слухам. Я сконцентрирован на отличном выступлении в ЛЧ с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос опроверг информацию об уходе из клуба.

«Не верьте слухам, я счастлив в „Зените“ и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьёй отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать ещё больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — цитирует Барриоса ТАСС.

Сообщалось, что Барриосу не нравится климат в России, в его приоритете продолжить карьеру в АПЛ. Ранее сообщалось, что Вильмаром также интересуются «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед».



Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 26 матчей в чемпионате России и забил один гол.