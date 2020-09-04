Барриос: не верьте слухам. Я сконцентрирован на отличном выступлении в ЛЧ с «Зенитом»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос опроверг информацию об уходе из клуба.
«Не верьте слухам, я счастлив в „Зените“ и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьёй отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать ещё больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — цитирует Барриоса ТАСС.
Сообщалось, что Барриосу не нравится климат в России, в его приоритете продолжить карьеру в АПЛ. Ранее сообщалось, что Вильмаром также интересуются «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед».
Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 26 матчей в чемпионате России и забил один гол.
Вильмар Барриос не хочет играть за «Зенит» и стремится перейти в «Брайтон»
- 4 сентября 2020
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