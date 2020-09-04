Нидерланды — Польша: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Нидерландов и Польши на матч группового этапа Лиги наций. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Польша.
Нидерланды: Силлессен, Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке, де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг, Бергвейн, Депай, Промес.
Польша: Щенсны, Берешиньски, Беднарек, Глик, Кендзера, Клих, Крыховяк, Шиманьски, Южвяк, Зелиньски, Пёнтек.
Следующий матч сборных Польши и Нидерландов в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Польши и Нидерландов по группе 1 Лиги А являются национальные команды Италии и Боснии и Герцеговины.
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