Антон Миранчук — Алексею: брат, мне будет тебя не хватать

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пожелал удачи брату, хавбеку Алексею Миранчуку, который накануне перешёл в итальянскую «Аталанту».
«Мой брат. Мне будет тебя не хватать. И я всегда буду скучать по тебе. Большой удачи», — написал Антон в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» Миранчук — чемпион России, трижды обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.
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