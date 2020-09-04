«Барселона» опубликовала фото Месси с его словами из сегодняшнего интервью

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала фотографию нападающего Лионеля Месси с цитатой из его свежего интервью журналисту издания Goal.

«Я выложусь на все сто. Моя любовь к «Барсе» никуда не уйдёт», — подписал фото клуб.

Фото можно посмотреть в "твиттере" сине-гранатовых.

Накануне 33-летний аргентинский футболист дал интервью, в котором объявил о своём решении остаться в клубе. Однако в процессе диалога Лионель раскритиковал президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Напомним, Лионель ранее уведомил «Барселону», что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе выразили уверенность, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные в размере € 700 млн.