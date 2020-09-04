Ракитич — об уходе из «Барселоны»: были решения, которых не понимал

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал об уходе из «Барселоны».



«Пришло время уйти из „Барселоны“. Не знаю, почему редко выходил на поле. Всегда был доступен для тренера. Были решения, которых не понимал, но соглашался с ними ради команды», — приводит слова Ракитича Marca.



Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета «Шальке» и «Базеля». В составе «Барселоны» хорват выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также двукратным обладателем Суперкубка Испании.



В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.