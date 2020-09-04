Россиянка Надежда Карпова оформила дубль в дебютном матче за «Эспаньол»
Российская футболистка Надежда Карпова забила два мяча в дебютном матче за «Эспаньол».
В товарищеском матче «Эспаньол» со счётом 3:1 обыграл «Бадалону». Карпова забила на 43-й и 49-й минутах встречи.
Напомним, в начале августа 2020 года Карпова стала футболисткой «Эспаньола». В июне покинула «Севилью», в составе которой выступала с 2019 года. Приняла участие в 20 матчах за андалусский клуб и стала автором шести забитых мячей. Выступала за «Зоркий», «Чертаново» и «Валенсию». За сборную России в 24 матчах забила шесть мячей. Играла за национальную сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году. Сообщалось, что Надежда Карпова входит в сферу интересов «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединга».
Россиянка Надежда Карпова перешла в «Эспаньол»
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