Хавбек «Реала» Себальос перешёл в «Арсенал» на правах аренды

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос, который минувший сезон провёл в «Арсенале» на правах аренды, снова будет выступать за лондонский клуб, сообщает официальный сайт «сливочных».

Ранее сообщалось, что футболист планирует получать больше игровой практики перед чемпионатом Европы, который пройдёт летом 2021 года. Подписан договор аренды на один сезон. Ранее утверждалось, что после аренды в «Арсенале» Даниэль планировал вернуться в мадридский клуб.



В минувшем сезоне Себальос провёл в английской Премьер-лиге за «Арсенал» 24 матча, в которых отдал две результативные передачи. По итогам чемпионата «канониры» заняли восьмое место, набрав 58 очков. Напомним, чемпионом стал «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 99 баллов.