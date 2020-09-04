Джикия: благодаря победе в матче с Сербией не так чувствуется усталость

Защитник сборной России Георгий Джикия подвёл итоги матча с Сербией (3:1) в первом туре Лиги наций, а также поделился воспоминаниями о дебюте за сборную.

«Самое главное — результат. Есть победа, из-за этого не так чувствуется усталость. Прилетели в Будапешт с хорошими эмоциями, поэтому всё хорошо.

Таймы получились разные, но мы в целом контролировали игру. Во втором тайме выбегали в контратаки и забили хорошие голы. Не без ошибок у соперника, конечно. Изучали сербов, у кого какая нога рабочая, как любят открываться, закрываться. Все ребята играют в Европе. Считаю, мы справились неплохо. Важно было победить, мы давно не собирались.

Я дебютировал за сборную в Венгрии на этом стадионе, воспоминания хорошие. Мы тогда выиграли 3:0. Завтра будем детально разбирать соперника", — сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной.