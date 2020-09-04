Сборная Чехии обыграла Словакию, Крал провёл на поле весь матч

В матче 1-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Словакии принимала национальную команду Чехии. Встреча прошла на стадионе «Народны» в Братиславе (Словакия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Голы за сборную Чехии забили Владимир Цоуфал, Боржек Дочкал, реализовавший пенальти, и Михал Крменчик. Единственный гол за национальную команду Словакии забил Иван Шранц. Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.



В других матчах Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Шотландии сыграла вничью с национальной командой Израиля (1:1), Норвегия проиграла сборной Австрии (1:2), а национальная команда Румынии сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1). В Лиге C Беларусь проиграла сборной Албании (0:2).