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Сборная Чехии обыграла Словакию, Крал провёл на поле весь матч

Сборная Чехии обыграла Словакию, Крал провёл на поле весь матч
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Словакии принимала национальную команду Чехии. Встреча прошла на стадионе «Народны» в Братиславе (Словакия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Голы за сборную Чехии забили Владимир Цоуфал, Боржек Дочкал, реализовавший пенальти, и Михал Крменчик. Единственный гол за национальную команду Словакии забил Иван Шранц. Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

В других матчах Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Шотландии сыграла вничью с национальной командой Израиля (1:1), Норвегия проиграла сборной Австрии (1:2), а национальная команда Румынии сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1). В Лиге C Беларусь проиграла сборной Албании (0:2).

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
1 : 3
Чехия
0:1 Цоуфал – 48'   0:2 Дочкал – 53' (пен)   0:3 Крменчик – 86'   1:3 Шранц – 88'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Израиль
1:0 Кристи – 45' (пен)   1:1 Захави – 73'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Австрия
0:1 Грегорич – 35'   0:2 Забитцер – 54' (пен)   1:2 Холанд – 66'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 1
Северная Ирландия
1:0 Пушкаш – 25'   1:1 Уит – 86'
Удаления: нет / Мадженнис – 39'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 2
Албания
0:1 Чикалеши – 23'   0:2 Баре – 78'
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