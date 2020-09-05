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Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами перешёл в «Боавишту»

Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами перешёл в «Боавишту»
Футбол / Прочие турниры 0

Французский защитник Адиль Рами стал игроком «Боавишты», сообщает пресс-служба португальского клуба на странице в «Твиттере». Детали соглашения и срок действия контракта на разглашаются.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Французский футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник был свободным агентом.

Рами ранее выступал за такие клубы, как «Лилль», «Валенсию», «Милан», «Севилью» и «Марсель». С национальной командой Франции Рами выиграл чемпионат мира в 2018 году, однако сам защитник не вышел на поле ни в одной из встреч турнира.

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