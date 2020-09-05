«Ювентус» возобновил интерес к Кавани

Нападающий Эдинсон Кавани, который в данный момент является свободным агентом по окончании контракта с «Пари Сен-Жермен», снова попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Как сообщает источник, на данный момент переговоры по трансферу форварда «Ромы» Эдина Джеко заблокированы, в том числе из-за того, что римляне не находят возможной замены боснийцу. Переговоры по переходу нападающего «Барселоны» Луиса Суареса также осложнены тем, что у игрока есть действующий контракт и он ещё не был разорван. Поэтому Кавани рассматривается как возможное усиление «старой синьоры».

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.