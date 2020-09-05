«Ювентус» возобновил интерес к Кавани

Нападающий Эдинсон Кавани, который в данный момент является свободным агентом по окончании контракта с «Пари Сен-Жермен», снова попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Как сообщает источник, на данный момент переговоры по трансферу форварда «Ромы» Эдина Джеко заблокированы, в том числе из-за того, что римляне не находят возможной замены боснийцу. Переговоры по переходу нападающего «Барселоны» Луиса Суареса также осложнены тем, что у игрока есть действующий контракт и он ещё не был разорван. Поэтому Кавани рассматривается как возможное усиление «старой синьоры».
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
- 5 сентября 2020
-
00:47
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:12
-
00:01
- 4 сентября 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
23:01
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:11
-
21:53
-
21:50
-
21:33
-
21:24
-
21:09
-
20:59
-
20:59
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:15
-
20:12
-
20:03
-
20:02
-
19:34
-
19:33
-
19:22