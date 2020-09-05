Умяров: будем спокойно готовиться к следующему матчу, побеждать и выходить на Евро

Полузащитник молодёжной сборной России Наиль Умяров подвёл итоги матча со сборной Болгарии (2:0) в квалификации Евро-2021.

«Какие могут быть эмоции? Самые положительные. Победа! Сейчас будем спокойно готовиться к следующему матчу, побеждать и выходить на Евро», — цитирует Умярова сайт РФС.



Также полузащитник отметил, что в гостевом матче с болгарами поле было непривычно жёстким, поэтому нашим футболистам пришлось подстраиваться, а в Химках на своём газоне россияне смогли продемонстрировать свою игру.

Сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 очков.



Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.