Роналду опубликовал эмоциональный пост перед стартом сборной Португалии в Лиге наций

Нападающий Криштиану Роналду опубликовал пост перед стартом сборной Португалии в Лиге наций.
«Наша история состоит из достижений и уникальных моментов для всех нас! Завтра мы начинаем защиту титула Лиги наций. Для вас, для нас, для всех. Вперёд, Португалия», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций. Национальная команда встретится с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября).
Ранее сообщалось, что Роналду проходит лечение из-за инфекции в пальце на правой ноге. 35-летний португалец занимался в спортзале, а 3 сентября пропустил утренний тренировочный процесс. Форвард проходит курс лечения антибиотиками, а тренерский штаб постоянно следит за здоровьем Роналду. Вопрос об участии нападающего в этих играх будет решаться позже.
В сезоне-2019/2020 Роналду провёл 57 матчей, забил 50 мячей и отдал пять результативных передач. В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.
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