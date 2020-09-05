Месси обвинил Бартомеу, в академии «Спартака» хотят выплат за Миранчука. Главное к утру

Месси объявил, что остаётся в «Барселоне», последняя из россиянок завершила участие в US Open, «Даллас» вышел в финал конференции и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Александрова последней из россиянок завершила выступления в одиночном разряде US Open
2. Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука
3. Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России
4. Имадаев ударил соперника по лицу во время церемонии битвы взглядов
5. Дубль Радулова и хет-трик Кивиранты помогли «Далласу» вырвать победу у «Колорадо»
6. «Челси» объявил о переходе Кая Хаверца. Этот трансфер стал рекордным для лондонского клуба
7. Лионель Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»
8. Месси: президент «Барселоны» не сдержал слово
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