Месси обвинил Бартомеу, в академии «Спартака» хотят выплат за Миранчука. Главное к утру

Месси объявил, что остаётся в «Барселоне», последняя из россиянок завершила участие в US Open, «Даллас» вышел в финал конференции и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Александрова последней из россиянок завершила выступления в одиночном разряде US Open

2. Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука

3. Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

4. Имадаев ударил соперника по лицу во время церемонии битвы взглядов

5. Дубль Радулова и хет-трик Кивиранты помогли «Далласу» вырвать победу у «Колорадо»

6. «Челси» объявил о переходе Кая Хаверца. Этот трансфер стал рекордным для лондонского клуба

7. Лионель Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»

8. Месси: президент «Барселоны» не сдержал слово