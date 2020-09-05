«Милан» и «Челси» достигли соглашения по аренде Бакайоко
Опорный полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко в ближайшее время пополнит ряды «Милана» на правах аренды. Стороны достигли принципиального соглашения по срокам и условиям, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.
26-летний французский полузащитник перейдёт в «Милан» на один сезон, а арендное соглашение обойдётся «россонери» в € 3 млн. У итальянского клуба будет право выкупа Бакайоко за € 30 млн.
Тьемуэ уже выступал в «Милане» на правах аренды в сезоне-2018/2019. Полузащитник провёл 42 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бакайоко в € 25,5 млн. Действующий контракт с «Челси» рассчитан до конца сезона-2021/2022.
«Милан» в ближайшее время арендует у «Челси» Бакайоко с правом выкупа за € 30 млн
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