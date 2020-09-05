Саутгейт планирует вызвать Магуайра в сборную Англии в октябре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ситуации с защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром. Напомним, игрок был исключён из состава сборной Англии на матчи Лиги наций УЕФА с Исландией и Данией, после того как греческий суд признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки.



«Стыдно ли звонить Магуайру? Вовсе нет. Теперь все знают, насколько сложным было это дело и что там не всё однозначно. Я осознавал важность поддержки игрока, но из-за сроков рассмотрения дела понимал, что решение придётся принимать в сжатые сроки. Мы должны были собрать заявку из 25 футболистов, не было времени останавливаться на одной конкретной ситуации.



В итоге, всё было так, как было. Должен с этим жить. Не беспокоила реакция на моё решение, знал, что это должно произойти. Думаю, поступил бы так же, если бы вновь пришлось пережить ситуацию.



Этот период был сложным для Гарри. Сейчас он должен расслабиться, отключиться от проблем и отдохнуть. Думаю, ему нужно было это отключение — сейчас он может вернуться в клуб. Будем рады пригласить его в сборную в октябре», — приводит слова Саутгейта The Guardian.

В Греции рассказали, как Гарри Магуайр избивал полицейских