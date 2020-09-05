«Торпедо» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском», забив три гола за 10 минут
В седьмом туре Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на выезде одержало волевую победу в матче со «СКА-Хабаровск» (4:2). Команда продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до шести матчей.
К 30-й минуте «СКА-Хабаровск» вёл со счётом 2:0 благодаря дублю Баркова. Но во втором тайме «Торпедо» перевернуло ход встречи. Голы Прошлякова, Лебеденко (с пенальти), Кертанова и Адаева помогли одержать волевую победу. Три мяча было забито в последней десятиминутке. Команда набрала три очка и вышла на промежуточное седьмое место в турнирной таблице.
В СМИ появлялась информация, что фанаты «Торпедо» требовали отставки главного тренера Сергея Игнашевича. Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» возглавляет команду с 2019 года.
ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
05 сентября 2020, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 4
Торпедо М
Москва
1:0 Барков – 2' 2:0 Барков – 30' 2:1 Прошляков – 53' 2:2 Лебеденко – 83' (пен) 2:3 Кертанов – 90' 2:4 Адаев – 90+3'
Сергей Игнашевич: фанаты обеспечили «Торпедо» невероятную поддержку в матче с «Велесом»
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