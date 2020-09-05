«Торпедо» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском», забив три гола за 10 минут

В седьмом туре Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на выезде одержало волевую победу в матче со «СКА-Хабаровск» (4:2). Команда продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до шести матчей.



К 30-й минуте «СКА-Хабаровск» вёл со счётом 2:0 благодаря дублю Баркова. Но во втором тайме «Торпедо» перевернуло ход встречи. Голы Прошлякова, Лебеденко (с пенальти), Кертанова и Адаева помогли одержать волевую победу. Три мяча было забито в последней десятиминутке. Команда набрала три очка и вышла на промежуточное седьмое место в турнирной таблице.



В СМИ появлялась информация, что фанаты «Торпедо» требовали отставки главного тренера Сергея Игнашевича. Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» возглавляет команду с 2019 года.

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