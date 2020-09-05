Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском», забив три гола за 10 минут

«Торпедо» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском», забив три гола за 10 минут
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В седьмом туре Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на выезде одержало волевую победу в матче со «СКА-Хабаровск» (4:2). Команда продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до шести матчей.

К 30-й минуте «СКА-Хабаровск» вёл со счётом 2:0 благодаря дублю Баркова. Но во втором тайме «Торпедо» перевернуло ход встречи. Голы Прошлякова, Лебеденко (с пенальти), Кертанова и Адаева помогли одержать волевую победу. Три мяча было забито в последней десятиминутке. Команда набрала три очка и вышла на промежуточное седьмое место в турнирной таблице.

В СМИ появлялась информация, что фанаты «Торпедо» требовали отставки главного тренера Сергея Игнашевича. Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» возглавляет команду с 2019 года.

ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
05 сентября 2020, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 4
Торпедо М
Москва
1:0 Барков – 2'   2:0 Барков – 30'   2:1 Прошляков – 53'   2:2 Лебеденко – 83' (пен)   2:3 Кертанов – 90'   2:4 Адаев – 90+3'
Сергей Игнашевич: фанаты обеспечили «Торпедо» невероятную поддержку в матче с «Велесом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020