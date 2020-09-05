Доменико Тедеско: в «Спартаке» сейчас 24 футболиста — это очень много

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о комплектации состава московского клуба.
«Каждый футболист хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока. Считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определённых веща, как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются.
Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу работы. Если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого", — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».
- 5 сентября 2020
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:09
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
07:37
-
05:25
-
00:47
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:12
-
00:01
- 4 сентября 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
23:01
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:11
-
21:53
-
21:50
-
21:33