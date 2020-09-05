Доменико Тедеско: в «Спартаке» сейчас 24 футболиста — это очень много

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о комплектации состава московского клуба.



«Каждый футболист хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока. Считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определённых веща, как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются.

Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу работы. Если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого", — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».