Мутко: когда Россия проиграла Португалии в 2004 году, Путин спросил меня: «Что это было?»

Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко признался, что скучает по спорту, а также рассказал, когда возникла идея проведения чемпионата мира в России.



«Конечно, скучаю по спорту. На «Лужниках» мы и играли, и болели, столько эмоций отдали. Неважно, где ты, чем ты занимаешься, надо через сердце всё пропускать, как я говорил: «Фром май харт». Если что-то делаешь, надо этому делу отдаваться и любить.



Когда Владимир Путин дал добро на чемпионат мира? Всё началось в 2005 году. Когда мы проиграли (1:7) Португалии в 2004 году, меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», — приводит слова Мутко сайт телеканала «Матч ТВ».

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