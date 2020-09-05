Бактийор Зайнутдинов избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактийор Зайнутдинов избежал серьёзного повреждения в матче c Литвой (2:0). Главный тренер национальной команды Михал Билек заменил игрока, чтобы избежать негативных последствий, сообщает журналист Айдан Кожахмет в своем «телеграме».



«Впереди нас ждет еще более сложный матч — с Беларусью. Играем дома, на победу рассчитывать имеем право. Благо повреждение Зайнутдинова, из-за которого его пришлось менять еще в первом тайме, оказалась не столь существенным. Билек как раз решил его заменить, чтобы поберечь к Беларуси», — написал Кожахмет.



В шестом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет «Спартак». Московское дерби состоится 13 сентября. Начало — в 19:00 мск. Красно-белые являются единоличными лидерами чемпионата.

Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана обыграть Литву в матче Лиги наций