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Бактийор Зайнутдинов избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть со «Спартаком»

Бактийор Зайнутдинов избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактийор Зайнутдинов избежал серьёзного повреждения в матче c Литвой (2:0). Главный тренер национальной команды Михал Билек заменил игрока, чтобы избежать негативных последствий, сообщает журналист Айдан Кожахмет в своем «телеграме».

«Впереди нас ждет еще более сложный матч — с Беларусью. Играем дома, на победу рассчитывать имеем право. Благо повреждение Зайнутдинова, из-за которого его пришлось менять еще в первом тайме, оказалась не столь существенным. Билек как раз решил его заменить, чтобы поберечь к Беларуси», — написал Кожахмет.

В шестом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет «Спартак». Московское дерби состоится 13 сентября. Начало — в 19:00 мск. Красно-белые являются единоличными лидерами чемпионата.

Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана обыграть Литву в матче Лиги наций
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