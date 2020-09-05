Мадридский «Реал» готовит снижение зарплаты игрокам и тренерскому штабу

Мадридский «Реал» рассматривает возможность второго снижения зарплаты футболистам и работникам клуба, поскольку терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Руководство считает, что такой шаг поспособствует выходу из кризиса, сообщает ESPN.
В апреле мадридский «Реал» провёл сокращение заработной платы, тогда игроки и персонал согласились на предложенные условия. Пока руководство не начинало переговоров о новом этапе снижения.
Дополнительным фактором для тревоги является то, что руководство Примеры не приняло решение относительно допуска болельщиков на стадион. Это может привести к значительному дефициту денежных средств. Команда пыталась расстаться с футболистами, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Однако Хамес Родригес и Гарет Бэйл остаются пока игроками «сливочных».
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