Журналист, взявший интервью у Месси: Лионель говорил от чистого сердца
Журналист Goal.com Рубен Урия, который взял интервью у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, прокомментировал слухи относительно желания игрока погнаться за деньгами.
«Повторюсь, они ошиблись насчет Месси, он любит не деньги, а футболку. Он сказал свою правду, и говорил от всего сердца.
Месси прекрасно относился ко мне и оставил мне память на всю жизнь, которая всегда будет сопровождать меня в журналистской карьере. Буду благодарен ему всю жизнь.
Месси — это «Барса», а «Барса» — это Месси. И никто не хочет судиться с тем, что он любит больше всего», — цитирует Урию испанское издание Sport.
4 сентября Лионель Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.
Лионель Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»
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