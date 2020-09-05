Экс-игрок «Арсенала»: Санчес должен был завоевать доверие всех в «МЮ», но не делал этого

Бывший игрок «Арсенала» Рэй Парлор прокомментировал слова нападающего «Интера» Алексиса Санчеса, признавшегося, что хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» после первой тренировки.



«Когда Санчес перешёл в „Манчестер Юнайтед“, он получал £ 560 тыс. в неделю. Пугающая сумма. Как можно говорить, что ты хотел покинуть клуб на следующий день? Это неправильно. Такого менталитета не может быть у футболиста. Ты должен сказать: „Манчестер Юнайтед“ — один из крупнейших клубов в мире, должен бороться за свою позицию, стараться выступать так же, как в „Арсенале“. Да, может, приходилось иметь дело с другим стилем игры, который ему не подходил, но он должен был попытаться завоевать доверие болельщиков, игроков — всех. А Алексис этого не делал.



Не могу поверить, что игрок хочет покинуть клуб после одной тренировки. Как это работает? Нужно работать, приспосабливаться к команде и её тренировочному процессу», — приводит слова Парлора talkSPORT.

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