Игнашевич: «Торпедо» выручила скамейка. Ребята, вышедшие на замену, безусловно нас усилили

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 7-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровском» (4:2).
«Хороший матч. Безусловно нам нужно его занести в актив. Поначалу из-за отсутствия концентрации, на мой взгляд, пропустили ранние мячи. Знали, что „СКА-Хабаровск“ очень хорошо начинает матчи: 4 мяча забили в первые пятнадцать минут в этих шести турах. К сожалению, тоже мы попали в эту ловушку первых минут матчей в восемь утра. После этого нас сегодня выручила скамейка. Те ребята, которые вышли на замену, безусловно нас усилили. И второй тайм, и концовку матча очень легко было смотреть. Было полное преимущество у нас, я считаю, и в контроле мяча, и в атаке, и в полузащите, и в обороне. Поэтому большой респект нашим ребятам.
Мы достаточно регулярно создавали моменты и владели преимуществом в прошедших матчах, но не забивали, что заставило нервничать в первую очередь наших болельщиков», — приводит слова Игнашевича официальный сайт «СКА-Хабаровска».
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