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Экс-вратарь сборной Беларуси, высказавшийся о протестах, покинул брестское «Динамо»

Экс-вратарь сборной Беларуси, высказавшийся о протестах, покинул брестское «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Контракт с 42-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон.

«Команда брестского «Динамо» благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского клуба.

Напомним, Хомутовский обратился к сотрудникам силовых структур Беларуси с призывом остановить насилие. Экс-вратарь в своём обращении отметил многочисленные нарушения, зафиксированные во время выборов президента страны, а также призвал сотрудников спецслужб не применять силу по отношению к гражданам Беларуси, вышедшим на мирные акции.

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