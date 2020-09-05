Экс-вратарь сборной Беларуси, высказавшийся о протестах, покинул брестское «Динамо»
Бывший голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Контракт с 42-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
«Команда брестского «Динамо» благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского клуба.
Напомним, Хомутовский обратился к сотрудникам силовых структур Беларуси с призывом остановить насилие. Экс-вратарь в своём обращении отметил многочисленные нарушения, зафиксированные во время выборов президента страны, а также призвал сотрудников спецслужб не применять силу по отношению к гражданам Беларуси, вышедшим на мирные акции.
Экс-вратарь сборной Беларуси — сотрудникам МВД: некоторые ваши коллеги взяли кровь на руки
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