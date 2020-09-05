Хави Мартинес близок к переходу в «Атлетик»
Полузащитник «Баварии» Хави Мартенес близок к переходу в «Атлетик». Испанский клуб подготовил для игрока двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
В «Атлетике» Мартинес выступал с 2006 года. В составе испанского клуба провёл 250 матчей, забил 25 голов и сделал шесть результативных передач. В 2010 году Мартинес был признан лучшим молодым игроком года по версии журнала Don Balon.
32-летний полузащитник пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена» заплатил за Мартинеса € 40 млн. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 24 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хави Мартинеса в € 13 млн.
«Бавария», скорее всего, расстанется с Хави Мартинесом
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