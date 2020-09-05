Защитник «Ювентуса» перешёл в «Аталанту» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Кристиан Ромеро перешёл в «Аталанту» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.
Арендное соглашение аргентинского футболиста рассчитано до 30 июня 2022 года. В соглашении прописана опция выкупа игрока за € 16 млн.
Ромеро перешёл в туринский «Ювентус» из «Дженоа» в 2019 году. Сезон-2019/2020 провёл в «Дженоа» на правах аренды. Ромеро принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. С 2017 года Ромеро вызывается в расположение сборной Аргентины.
«Дженоа» в 38 матчах набрал 39 очков и занял 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус», в 38 матчах набравший 83 очка.
- 5 сентября 2020
-
13:48
-
13:36
-
13:20
-
13:00
-
12:52
-
12:26
-
12:17
-
12:11
-
12:10
-
11:56
-
11:47
-
11:43
-
11:21
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:09
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
07:37
-
05:25
-
00:47
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:21
Партнерский контент