Защитник «Ювентуса» перешёл в «Аталанту» на правах аренды

Защитник «Ювентуса» Кристиан Ромеро перешёл в «Аталанту» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.



Арендное соглашение аргентинского футболиста рассчитано до 30 июня 2022 года. В соглашении прописана опция выкупа игрока за € 16 млн.

Ромеро перешёл в туринский «Ювентус» из «Дженоа» в 2019 году. Сезон-2019/2020 провёл в «Дженоа» на правах аренды. Ромеро принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. С 2017 года Ромеро вызывается в расположение сборной Аргентины.

«Дженоа» в 38 матчах набрал 39 очков и занял 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус», в 38 матчах набравший 83 очка.