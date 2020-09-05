«Норвич» принял предложение «Ньюкасла» по Льюису

Защитник «Норвича» Джамаль Льюис близок к переходу в «Ньюкасл». Команды достигли принципиального соглашения о трансфере. «Сороки» будут вынуждены заплатить за 22-летнего игрока € 15 млн.



На одной из пресс-конференций главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке заявлял, что не хочет расставаться с Льюисом и очень ценит игрока. Молодой англичанин — воспитанник системы «канареек». В сезоне-2019/2020 Джамаль в основной команде сыграл 33 матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Льюиса в € 11 млн.



По итогам сезона-2019/2020 «Норвич» занял в английской Премьер-лиге последнее место и вылетел в Чемпионшип. «Ньюкасл» продолжает выступления в элитном дивизионе и в первом туре встретится на выезде с «Вест Хэмом».

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