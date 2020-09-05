Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча с Венгрией

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча с Венгрией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 5 сентября, сборная России проводит тренировку на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в преддверии матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Напомним, сборная России прошла тестирование на коронавирусную инфекцию перед вылетом в Будапешт. По итогам тестирования все представители сборной России оказались здоровы.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия состоится завтра, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций со счётом 3:1.

Сборная России прошла тестирование на коронавирус перед вылетом на матч с Венгрией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020