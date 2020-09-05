Сборная России проводит тренировку в преддверии матча с Венгрией

Сегодня, 5 сентября, сборная России проводит тренировку на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в преддверии матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».



Напомним, сборная России прошла тестирование на коронавирусную инфекцию перед вылетом в Будапешт. По итогам тестирования все представители сборной России оказались здоровы.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия состоится завтра, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций со счётом 3:1.