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Павлюченко: пускай Соболев корявенький, но для форварда главное — забивать

Павлюченко: пускай Соболев корявенький, но для форварда главное — забивать
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о форварде красно-белых Александре Соболеве.

«Не то чтобы он мне прям нравился и я кайфовал от его игры. Пускай он немного в тени, но уже забил три мяча, красавец. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто чуть-чуть оловянный, но порой так сложится и пробьёт… Пускай он корявенький, но форварду главное — забивать.

Если вспомнить Крауча, я когда-то думал, как он вообще в футбол играет. Но когда начал с ним тренироваться, понял, что он просто великий. У него мяч не отобрать. А порой так пробьёт через себя «ножницами» или так сложится, как я никогда не сделаю. А в тренажёрном зале ему было тяжело. Соболев чем-то напоминает Крауча", — приводит слова Павлюченко Sport24.

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