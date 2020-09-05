Павлюченко: пускай Соболев корявенький, но для форварда главное — забивать

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о форварде красно-белых Александре Соболеве.



«Не то чтобы он мне прям нравился и я кайфовал от его игры. Пускай он немного в тени, но уже забил три мяча, красавец. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто чуть-чуть оловянный, но порой так сложится и пробьёт… Пускай он корявенький, но форварду главное — забивать.

Если вспомнить Крауча, я когда-то думал, как он вообще в футбол играет. Но когда начал с ним тренироваться, понял, что он просто великий. У него мяч не отобрать. А порой так пробьёт через себя «ножницами» или так сложится, как я никогда не сделаю. А в тренажёрном зале ему было тяжело. Соболев чем-то напоминает Крауча", — приводит слова Павлюченко Sport24.