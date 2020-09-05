Агент Миранчука: Лёша посмотрел на «Аталанту» в Лиге чемпионов и понял: «Я этого хочу»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал решение игрока продолжить карьеру в итальянском клубе.

«Алексей почувствовал, что все его хотят видеть в клубе и зовут. Итальянцы проявляли максимальную активность на всех уровнях — президент, спортивный директор. Во время переговоров по видеосвязи там присутствовали все: и спортивный директор, и исполнительный директор, и юристы клуба. После этого общения всё было понятно. Плюс Лёша посмотрел на «Аталанту» в Лиге чемпионов и понял: «Я этого хочу». После этого оставалось утрясти шероховатости и довести переговоры до финала», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой», команда заплатит за игрока € 14,5 млн.