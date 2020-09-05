Агент Миранчука: Лёша посмотрел на «Аталанту» в Лиге чемпионов и понял: «Я этого хочу»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал решение игрока продолжить карьеру в итальянском клубе.
«Алексей почувствовал, что все его хотят видеть в клубе и зовут. Итальянцы проявляли максимальную активность на всех уровнях — президент, спортивный директор. Во время переговоров по видеосвязи там присутствовали все: и спортивный директор, и исполнительный директор, и юристы клуба. После этого общения всё было понятно. Плюс Лёша посмотрел на «Аталанту» в Лиге чемпионов и понял: «Я этого хочу». После этого оставалось утрясти шероховатости и довести переговоры до финала», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой», команда заплатит за игрока € 14,5 млн.
- 5 сентября 2020
-
15:13
-
15:07
-
15:04
-
14:54
-
14:47
-
14:39
-
14:37
-
14:18
-
13:59
-
13:51
-
13:48
-
13:36
-
13:20
-
13:00
-
12:52
-
12:26
-
12:17
-
12:11
-
12:10
-
11:56
-
11:47
-
11:43
-
11:21
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:09
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46