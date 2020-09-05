Луис Энрике: Шевченко очень умён, не хочу давать ему подсказки
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Украины.
«Доволен выступлением молодых игроков. Конечно, им ещё нужно время, чтобы освоиться. Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом или усилиться. Шевченко очень умён, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.
Матч группового этапа Лиги наций УЕФА Испания — Украина состоится завтра, 6 сентября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Начало — в 21:45 мск. Подопечные Луиса Энрике сыграли вничью (1:1) с Германией в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.
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