Яя Туре отстранён от участия в благотворительном матче из-за скандальной шутки

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре был отстранён от участия в благотворительном матче Soccer Aid, сообщает The Guardian.
По информации источника, причиной исключения Туре из числа участников матча стала шутка футболиста. Игрок прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнажённой женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек лёгкого поведения для товарищей по команде. Другие участники команды сообщили об этом эпизоде организаторам. Туре извинился за скандальную шутку.
«Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Удалил сообщения в течение нескольких минут и сразу же принёс извинения команде», — написал Туре на своей странице в «Твиттере».
- 5 сентября 2020
-
15:13
-
15:07
-
15:04
-
14:54
-
14:47
-
14:39
-
14:37
-
14:18
-
13:59
-
13:51
-
13:48
-
13:36
-
13:20
-
13:00
-
12:52
-
12:26
-
12:17
-
12:11
-
12:10
-
11:56
-
11:47
-
11:43
-
11:21
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:09
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46