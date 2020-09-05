Яя Туре отстранён от участия в благотворительном матче из-за скандальной шутки

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре был отстранён от участия в благотворительном матче Soccer Aid, сообщает The Guardian.



По информации источника, причиной исключения Туре из числа участников матча стала шутка футболиста. Игрок прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнажённой женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек лёгкого поведения для товарищей по команде. Другие участники команды сообщили об этом эпизоде организаторам. Туре извинился за скандальную шутку.



«Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Удалил сообщения в течение нескольких минут и сразу же принёс извинения команде», — написал Туре на своей странице в «Твиттере».