Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яя Туре отстранён от участия в благотворительном матче из-за скандальной шутки

Яя Туре отстранён от участия в благотворительном матче из-за скандальной шутки
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре был отстранён от участия в благотворительном матче Soccer Aid, сообщает The Guardian.

По информации источника, причиной исключения Туре из числа участников матча стала шутка футболиста. Игрок прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнажённой женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек лёгкого поведения для товарищей по команде. Другие участники команды сообщили об этом эпизоде организаторам. Туре извинился за скандальную шутку.

«Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Удалил сообщения в течение нескольких минут и сразу же принёс извинения команде», — написал Туре на своей странице в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020