Агент Алексея Миранчука: в Европе следят за Антоном, кто знает, что будет зимой

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв поделился мнением о будущем Антона Миранчука.

«Думаю, всё будет хорошо. Да, будут трудности, будет непривычно. Но человек привыкает ко всему. Ребята они взрослые. Каждый из них понимал, что такой момент наступит, он настал. Тем более – кто знает, что будет зимой. Ведь в Европе за Антоном следят. Никогда нельзя зарекаться. Да, «Локомотив» хотел бы сохранить Антона. Но в любой момент может поступить предложение, которое устроит всех», — сказал Шпинёв в беседе с корреспорндентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой», команда заплатит за игрока € 14,5 млн. Футболист взял в новой команде 59-й номер.