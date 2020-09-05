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Ф. де Йонг: счастлив, что Месси остаётся в «Барселоне». Он лучший игрок в мире

Ф. де Йонг: счастлив, что Месси остаётся в «Барселоне». Он лучший игрок в мире
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

«Счастлив, что Месси остаётся. Он лучший игрок в мире. Я не контактировал с руководством „Барселоны“. О решении Месси узнал поздно, но я очень доволен. Это было между Лео и клубом», — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur.

Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.

Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.

Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся
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