Ф. де Йонг: счастлив, что Месси остаётся в «Барселоне». Он лучший игрок в мире

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.



«Счастлив, что Месси остаётся. Он лучший игрок в мире. Я не контактировал с руководством „Барселоны“. О решении Месси узнал поздно, но я очень доволен. Это было между Лео и клубом», — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur.

Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.



Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.