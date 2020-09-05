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Избитый Широковым судья: Роман сказал, что это нам за матч «Спартак» — «Сочи»

Избитый Широковым судья: Роман сказал, что это нам за матч «Спартак» — «Сочи»
Футбол / Любители 0

5 сентября опубликованы показания футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым.

«По пути в раздевалку Широков Р.Н. (в прошлом — игрок команды «Спартак») вместе со своим ребёнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам [всем судьям] за вчерашнее». Он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счётом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков Р.Н.», — цитирует Данченкова Baza.

Инцидент произошёл на матче любительских команд. В ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра и ударил его по лицу.

Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. Видео
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